В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину устроить шествие с портретами жертв лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом она написала на своей странице в Facebook в пятницу, 3 мая.

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли», — отметила Захарова.

Также она посоветовала позвать на акцию бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на высказывание Климкина, который ранее предложил гражданам Украины вместо акции «Бессмертный полк» пронести по улицам украинских городов портреты «замученных во времена сталинских репрессий» украинцев.

В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании 110-летия со дня рождения Бандеры на официальном уровне. В Киеве эту дату отметили двумя шествиями.

Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проходит в России и ряде других стран 9 Мая. Ее участники идут колонной и несут транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2018 году в шествии приняли участие более 10 миллионов человек по всей стране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!