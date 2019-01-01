Украинским националистам понадобилось два шествия в честь дня рождения Бандеры

Два шествия прошли в Киеве в честь 110-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Часть сторонников Бандеры собралась у Оперного театра, участники шествия шли в новогодних колпаках. Впереди колонны в тысячу человек находились два человека в костюмах снеговиков. Участники акции заявили, что хотят нести новогоднее настроение людям.

В парке имени Шевченко собралось несколько тысяч националистов, они пришли с факелами. Кроме того, они держали в рук государственные флаги Украины, стяги партийных и наиционалистических организаций.

В 2019-м году день рождения Бандеры отмечается на официальном уровне.

Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН), активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях. После Второй мировой войны жил в Европе, был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене в 1959 году.

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