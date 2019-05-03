На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинский ответ на российскую акцию «Бессмертный полк». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр отреагировал на публикацию одного из пользователей, который возмутился призывом телеканала «Интер» принять участие в акции «Бессмертный полк» и предложил в ответ устроить шествие с портретами украинцев, погибших на Донбассе и отбывающих заключение на территории России.

Климкин поддержал идею и добавил, что помимо этого нужно выйти с портретами граждан Украины, которые пострадали во время сталинских репрессий.

«Хорошая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в человеческом и историческом измерении», — сказал он.

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проходит в России и ряде других стран 9 Мая. Ее участники идут колонной и несут транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2018 году в шествии приняли участие более 10 миллионов человек по всей стране.

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