Участники «Бессмертного полка» подрались с украинцами в Лиссабоне

Украинцы, протестовавшие против проведения «Бессмертного полка» в португальском Лиссабоне, пожаловались на нападения со стороны участников акции. Об этом сообщает украинский сайт «Лiга.Новости».

Члены местной украинской общины организовали альтернативную акцию в день проведения памятного шествия. Несколько десятков человек вышли с плакатами, посвященными жертвам сталинских репрессий и голодомора, а также нынешнему российско-украинскому конфликту.

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По меньшей мере один участник держал в руках черно-красный флаг Организации украинских националистов (ОУН и ее боевое крыло УПА — запрещенные в России организации).

По словам председателя Союза украинцев в Португалии (СУП) Павла Садохи, украинцы подверглись агрессии со стороны организаторов «Бессмертного полка»: те якобы отбирали у них плакаты, у одной женщины вырвали и разбили смартфон. Кроме того, сообщил Садоха, одному из участников разбили фару автомобиля и несколько раз ударили его бейсбольной битой «на глазах у его однолетнего внука».

«Сегодняшняя акция москалей в Лиссабоне еще раз доказала настоящий характер "Бессмертного полка", а именно: пропаганда агрессии, этнической ненависти и московского шовинизма», — приводит издание слова председателя СУП.

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По сообщению российского посольства, передает ТАСС, участники «пикета украинских националистов» пытались воспрепятствовать проведению памятного марша, но португальская полиция не позволила им этого сделать.

4 мая шествие в пятый раз прошло в Нью-Йорке. В нем приняли участие около двух тысяч человек — как американцы, так и потомки ветеранов Великой Отечественной войны из стран бывшего СССР.

3 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил проводить на Украине шествие с портретами жертв сталинских репрессий в ответ на проведение «Бессмертного полка» в России и других странах.

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проходит в России и ряде других стран 9 мая. Ее участники идут колонной и несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2018 году в шествии приняли участие более 10 миллионов человек по всей стране.

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