Гражданина Германии не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на рюкзаке

Украинские пограничники не пустили в страну граждан Германии и России из-за того, что на рюкзаке одного из них была георгиевская лента. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.

Отмечается, что путешественники прибыли в Киев из Берлина, однако не смогли подтвердить цель своего визита.

«У гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие отправятся в Германию обратным рейсом, добавили в погранслужбе.

Запрет на георгиевские ленты вступил в силу на Украине летом 2017 года при президенте Петре Порошенко. Тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий пояснял, что поводом для запрета стали столкновения 9 мая между националистами и гражданами, празднующими День Победы. «Эта ленточка стала инструментом для дестабилизации в Украине», — утверждал Парубий.

Позже украинские пограничники сообщали, что перестали пускать в страну россиян с георгиевскими ленточками, прикрепленными к вещам.