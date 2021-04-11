В России заявили о готовности «дать Западу по зубам»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил о готовности России «дать Западу по зубам» в случае вмешательства во внутренние дела. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине, передает РИА Новости.

По мнению депутата, Россия уже «заплатила большую цену», когда поверила «коллективному Западу» в 1990-х годах. Однако теперь слова западных стран не воспринимаются как руководство к действию, и Россия действует самостоятельно. «Сколько надо, столько и будем перемещать войска по нашей территории, будет необходимость — заступимся за Донбасс, полезут к нам — получат по зубам», — заключил Бальбек.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что обострение отношений в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируется США.

До этого Энтони Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и предпримет ответные шаги. В частности, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.