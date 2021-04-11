Россия
 
Последние новости
Раскрыты два сценария в случае войны на Украине
В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ
Самолет российской авиакомпании запросил посадку из-за разгерметизации кабины
В Госдуме Зеленского назвали «Гамлетом на троне»
Дочь Пескова и Навки засудили на соревнованиях
В Госдуме ответили на угрозы Блинкена в адрес России
В России рассказали о «трудных временах» в отношениях с США
В Совфеде заявили о трагичных последствиях «политической расхлябанности» Киева
Меркель отменила запись на прививку от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В России заявили о готовности «дать Западу по зубам»

Перейти в «Мою Ленту»
Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил о готовности России «дать Западу по зубам» в случае вмешательства во внутренние дела. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации на Украине, передает РИА Новости.

По мнению депутата, Россия уже «заплатила большую цену», когда поверила «коллективному Западу» в 1990-х годах. Однако теперь слова западных стран не воспринимаются как руководство к действию, и Россия действует самостоятельно. «Сколько надо, столько и будем перемещать войска по нашей территории, будет необходимость — заступимся за Донбасс, полезут к нам — получат по зубам», — заключил Бальбек.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что обострение отношений в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируется США.

До этого Энтони Блинкен заявил о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и предпримет ответные шаги. В частности, Вашингтон серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме ответили на угрозы Блинкена в адрес России
В США захотели сотрудничать с Россией
Госсекретарь США обеспокоился действиями России и напомнил о последствиях