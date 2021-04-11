В США захотели сотрудничать с Россией

Власти Соединенных Штатов Америки (США) рассчитывают на сотрудничество с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на «Эн-би-си».

По его словам, США заинтересованы в совместной работе по вопросам контроля над вооружениями. «Мы так и поступили, продлив ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений)», — сказал Блинкен.

Ранее глава Госдепа напомнил о последствиях «агрессивных и безответственных» действий Москвы. Если они продолжатся, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово», подчеркнул Блинкен.

В конце марта Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора «враждебных» действий России и намерены принять серьезные меры. По его словам, в США видят различные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.