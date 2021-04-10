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Блинкен встретится с партнерами США по НАТО из-за «военной активности» России

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вновь встретится в Брюсселе с партнерами по НАТО на фоне утверждений о наращивании Россией «военной активности». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Даты планируемого визита не уточняются.

Также в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения. Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта.

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора «враждебных» действий России и намерены принять серьезные меры. По его словам, в США видят различные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.

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