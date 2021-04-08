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Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из США

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Фото: Pixabay

В США завершили обзор «враждебных» действий, приписываемых России, в частности, кибератак и вмешательства в выборы. Сейчас администрация президента Джо Байдена изучает вопрос возможного введения новых санкций и высылки российских дипломатов. Об этом стало известно Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что высылка рассматривается в отношении российских «сотрудников разведки», находящихся в США под «дипломатическим прикрытием». Кроме того, изучаются санкции против лиц, близких к Кремлю, и агентств, якобы причастных к вмешательству в выборы.

В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в Вашингтоне близки к завершению своего обзора «враждебных» действий России и намерены принять серьезные меры. По его словам, в США видят различные примеры российской агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.

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