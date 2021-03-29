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США продлили санкции против России

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения (ЧП) и срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе в отношении России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает ТАСС.

Режим ЧП и санкции продлены еще на один год. О данном решении Белый дом известил руководство Конгресса США. «Активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу», — говорится в документе.

В сообщении Белого дома говорится, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался властями США в последние годы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна заплатить за различные примеры своей агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия. Он также затронул тему строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, Вашингтон ввел санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Блинкен пообещал, что США будут продолжать делать это.

Указ 13694 был подписан 1 апреля 2015 года бывшим главой государства Бараком Обамой. Согласно закону, он прекращает действие автоматически, если за 90 дней до истечения его срока президент не направит Конгрессу уведомление о необходимости продления режима ЧП.

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