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В США пообещали наращивать санкции против «Северного потока-2»

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Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наращивать санкции против России из-за строительства «Северного потока-2». Позицию он озвучил в эфире канала CNN.

Блинкен уведомил, что США уже выразили Германии свое отношение к строительству и ясно дали понять, что продолжат вводить ограничения против всех участвующих в этом компаний.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия должна заплатить за различные примеры своей агрессии — хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия.

Газопровод «Северный поток-2» США считают геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности.

Между тем власти Германии пробуют несколько способов, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона. Во-первых, в Берлине пытаются затянуть переговоры, чтобы перевести их в активную стадию после завершения строительства. Кроме того, немцы предлагают усилить поддержку Украины взамен на отказ США от санкций.

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