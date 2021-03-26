В администрации США разделились мнения по поводу санкций против России

В администрации президента США Джо Байдена разделились мнения по поводу составления пакета новых санкций против России, которые она намерена объявить до 2 июня. Об этом пишет Financial Times.

В администрации сформировались две группы: в первой — сторонники жесткой линии, во второй — кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа. Последние выступают в целом за введение санкций, однако переживают из-за возможного негативного влияния на американскую экономику.

Одной из видных сторонников жесткой линии является номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая сомневается, что США должны «зависеть от мнения Евросоюза в вопросе санкций». В материале также сказано, что практическими вопросами формирования санкций занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл.

По информации издания, сам Байден остережется вводить финансовые санкции, так как законы США позволяют легко объявить санкции, однако не позволяют таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (основатель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.