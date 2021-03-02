Главы СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурор попали под санкции из-за Навального

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов попали под санкции Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом во вторник, 2 марта, сообщается в Официальном журнале ЕС.

1 марта послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: сообщалось, что они коснутся лиц, связанных с его осуждением. 22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против Москвы в течение недели.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без внимания санкции ЕС.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.