Лавров раскрыл реакцию России на анонсированные США санкции

Россия непременно ответит на новые санкции со стороны США в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в случае их введения. Подобную реакцию Москвы на анонсированные Вашингтоном ограничения раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс» во вторник, 2 марта.

«Ответить — обязательно ответим... Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — пояснил Лавров.

По его словам, иностранные партнеры вместо того, чтобы честно сотрудничать с Россией по делу Навального и хоть как-то обосновывать свои утверждения, продолжают «темнить» и наказывать Москву. «Это не делает чести никому из принимающих такого рода решения», — подчеркнул министр.

Ранее возможные санкции со стороны США оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, политика введения санкций в отношении России, которой придерживается ряд стран, не достигает своих целей и является неэффективной.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что США планируют ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным уже во вторник, 2 марта. До этого о готовящихся санкциях в отношении Москвы представители Белого дома сообщили CNN. По их словам, подобное решение будет согласовано с Европейским союзом (ЕС). Как ожидается, новые ограничения затронут как физических, так и юридических лиц.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.