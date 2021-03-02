Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального

США планируют ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже во вторник, 2 марта. Детали введения ограничений в отношении Москвы раскрыли два источника Reuters.

Ожидается, что санкции будут введены в соответствии с двумя указами. Один из них был подписан в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Второй указ утвержден в 2005 году в рамках борьбы с распространением оружия массового поражения. Ограничения будут также введены в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим оружием.

Накануне представители Белого дома сообщили CNN, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России. Официальные лица заявили, что это будет происходить по согласованию с Европейским союзом (ЕС). Отмечалось, что меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни. Предположительно, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

В понедельник, 1 марта, послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: им подвергнутся лица, связанные с его осуждением. 22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против Москвы в течение недели.

Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС. По словам замглавы МИД Александра Грушко, они являются «неправовым и тупиковым путем» взаимодействия с Москвой. Он подчеркнул, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.