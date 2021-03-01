Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза

Россия ответит на новые санкции Евросоюза, если они будут введены, заявил член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 марта.

Климов заявил о незаконности планируемых ЕС санкций. По его словам, они противоречат нормам международного права. «Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции», — сказал он.

Ранее в понедельник послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По данным агентства, ограничения собираются ввести против лиц, причастных к ситуации с Навальным.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против РФ в течение недели.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия.

Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры.

В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.