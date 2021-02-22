ЕС введет санкции против связанных с осуждением Навального лиц

Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против лиц, связанных с осуждением Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, меры утвердят и примут в течение недели. Он обозначил общее мнение, к которому главы МИД стран блока пришли по результатам переговоров 22 февраля: Россия в их представлении является соседом, который, однако, ведет себя как политический противник.

Боррель также рассказал, что Евросоюз и США решили тесно координировать свои действия по противостоянию РФ и Китаю.

О том, что главы МИД стран ЕС приготовились ввести санкции против четверых высокопоставленных российских силовиков, стало известно ранее 22 февраля. На их встрече не назывались конкретные имена, но, скорее всего, речь идет о главах Следственного комитета, ФСИН, Росгвардии и Генпрокуратуры РФ.

Глава МИД Германии Хайко Маас ранее 22 февраля выступил за продолжение конструктивного диалога с Россией, несмотря на явно непростую ситуацию в отношениях с российским государством.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.