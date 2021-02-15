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В Германии рассказали о реакции Запада на слова Лаврова о разрыве с ЕС

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности разрыва отношений с Евросоюзом вызвали на Западе реакцию, которую скорее можно назвать положительной — европейцы подтвердили желание сотрудничать с Россией. Об этом заявил «Ленте.ру» немецкий политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Рар.

По словам Рара, Запад не собирается вводить секторальные санкции против российской экономики, о которых предупреждал Лавров. Он указал на то, что заявления о необходимости сотрудничать с Россией сделали многие видные политические деятели ФРГ, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера и главу МИД Германии Хайко Мааса.

Эксперт напомнил, что одних только германских предприятий на территории РФ работает более 4 тысяч — и политические силы Европы сохранили достаточно рациональности и прагматизма, чтобы не рушить связи, устоявшиеся за три десятилетия.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В Евросоюзе сообщили, что приняли заявление к сведению, отметив, что вне зависимости от слов Лаврова состояние отношений между ЕС и Россией «нехорошее».

В Кремле же указали на то, что смысл слов главы МИД исказили и Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.

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