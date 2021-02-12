В Евросоюзе прокомментировали слова Лаврова о готовности к разрыву

Представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву с Евросоюзом. Его цитирует РИА Новости.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее», — заявил он.

По словам Стано, Брюссель хочет выстраивать с Москвой отношения, построенные на общих интересах и ценностях, а также на уважении международного права и взятых на себя обязательств в рамках международных организаций. При этом объединение также придерживается принципа добрососедства и хочет выгодных обеим сторонам отношений.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В Кремле же указали на то, что смысл слов главы МИД исказили и Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.

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