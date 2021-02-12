Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

«Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с Евросоюзом], если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но необходимо быть готовым к этому. «Хочешь мира — готовься к войне», — пояснил он.

7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «сигнала российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Позже стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против России в ближайший месяц. В частности, страны ЕС могут ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина.