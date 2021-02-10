Лавров рассказал о желании Запада использовать Россию в своих интересах

Запад хочет использовать Россию как удобную площадку для продвижения своих интересов. С таким мнением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными», — подчеркнул министр.

Лавров также рассказал о желании Запада заставить Россию согласиться с «интерпретациями общечеловеческих ценностей», которые исповедует сам. По мнению дипломата, они противоречат российской культуре, а западные страны просто хотят использовать Москву как площадку для собственных интересов в общественно-политической сфере, сфере безопасности и экономики.

8 февраля Лавров заявил, что немецкие спецслужбы могут быть причастны к подготовке фильма Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Глава дипведомства напомнил, что в фильме оппозиционер посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и показывает материалы, связанные со службой президента страны Владимира Путина в ГДР. «Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, — скорее всего, с их спецслужбами», — отметил Лавров.

5 февраля Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января.