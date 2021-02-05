Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов

МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционнированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится на сайте ведомства.

Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство. Им выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января. В МИД также подтвердили, что дипломаты объявлены персонами нон грата, в ближайшее время им придется покинуть страну.

Ранее об этом писало издание EUobserver со ссылкой на источники в ЕС. Российская сторона якобы приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».