Госдеп отреагировал на несанкционированные акции в России

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Пушкинской площади в Москве

США решительно осуждают применение силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении граждан и журналистов в ходе прошедших в России несанкционированных акций. Соответствующее заявление в Twitter опубликовал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Кроме того, Прайс призвал освободить всех задержанных «за осуществление своих универсальных прав», а также оппозиционера Алексея Навального.

До этого, перед началом несанкционированных акций, посольство США в России опубликовало список городов, время начала митингов и примерный маршрут их участников. В МИД России предупредили, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Позже ведомство обвинило американских дипломатов в подстрекательствах к протестам, подчеркнув, что эти действия негативно отразятся на двусторонних отношениях. Кроме того, в министерстве заверили, что руководству американского посольства «предстоит серьезный разговор в МИД России».

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».