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Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на несанкционированных акциях

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Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несанкционированных акциях, которые прошли 23 января. Об этом сообщается на сайте СПЧ со ссылкой на беседу Фадеева с изданием «Подъем».

Фадеев отметил, что в первую очередь эти акции незаконны и проходят в период эпидемии. Он также добавил, что «абсолютно не видит нарушений», и подчеркнул, что это «не первые несогласованные митинги». По его словам, обычно на задержанных составляют акт об административном правонарушении и отпускают.

Глава СПЧ также призвал тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в данные мероприятия. Он отметил, что масштаб агитационной кампании в TikTok, направленной на подростков, очень серьезен.

Ранее сообщалось, что несанкционированные акции в Москве закончились. На данный момент улицы и площади, где собирались протестующие, освобождены от скопления людей. Как сообщает РИА Новости, в частности, полиция завершила поиски и задержания у СИЗО «Матросская Тишина», протестующих там не осталось.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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