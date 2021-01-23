Несанкционированные акции в Москве завершились

Несанкционированные акции в Москве закончились. На данный момент улицы и площади, где собирались протестующие, освобождены от скопления людей, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, в частности, полиция завершила поиски и задержания у СИЗО «Матросская тишина», протестующих там не осталось. По данным ТАСС, в этом районе, а также на Тверской улице, меры безопасности пока что усилены.

По подсчетам ГУ МВД по Москве, в несогласованной акции на Пушкинской площади участвовали около четырех тысяч человек. Задержаны около 600 человек, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В частности, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов происходили на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с «Матросской Тишиной».

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».