Россия
 
Последние новости
Байден задумал изменить иммиграционную политику Трампа
На Украине захотели срочно отключиться от единой с Россией энергосистемы
Нападение на омоновцев в Москве сняли на видео
Российские ученые разработали прототип вакцины от коронавируса в виде капель
На ударившего двух полицейских в Петербурге возбудили уголовное дело
Захарова назвала публикации посольства США вмешательством во внутренние дела
Американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море
МИД России обвинил американских дипломатов в подстрекательстве к протестам
В Госдуме ответили на требование Порошенко о «непрерывной осаде» Кремля
Новости партнеров
Прослушать новость

Несанкционированные акции в Москве завершились

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Несанкционированные акции в Москве закончились. На данный момент улицы и площади, где собирались протестующие, освобождены от скопления людей, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, в частности, полиция завершила поиски и задержания у СИЗО «Матросская тишина», протестующих там не осталось. По данным ТАСС, в этом районе, а также на Тверской улице, меры безопасности пока что усилены.

По подсчетам ГУ МВД по Москве, в несогласованной акции на Пушкинской площади участвовали около четырех тысяч человек. Задержаны около 600 человек, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В частности, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов происходили на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с «Матросской Тишиной».

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Из отделов полиции в Москве отпустили всех подростков
У «Матросской Тишины» задержали участников несогласованной акции
На несанкционированных акциях в Москве пострадали 39 силовиков