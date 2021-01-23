На несанкционированных акциях в Москве пострадали 39 силовиков

39 сотрудников правоохранительных органов получили «несерьезные травмы» на несанкционированных акциях в Москве. Об этом в субботу, 23 января, со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова рассказала «Ленте.ру», что по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы организованы доследственные проверки.

«В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — отметила Иванова.

Ранее 23 января сообщалось, что участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками полиции. Собравшиеся начали оказывать сопротивление, когда сотрудники правоохранительных органов стали зачищать площадь. Митингующие пытались затащить полицейских и сотрудников ОМОН в толпу или сбить их с ног.

О планах устроить несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.