Полицейских закидали яйцами и бутылками на несанкционированной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы начались потасовки с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на Пушкинской площади начали кидать пластиковые бутылки и яйца в представителей правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в несанкционированной акции принимают участие порядка 4 тысяч человек.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.