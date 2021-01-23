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Полицейских закидали яйцами и бутылками на несанкционированной акции в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На несанкционированной акции в центре Москвы начались потасовки с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на Пушкинской площади начали кидать пластиковые бутылки и яйца в представителей правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в несанкционированной акции принимают участие порядка 4 тысяч человек.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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