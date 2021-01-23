На несанкционированной акции в Москве начались задержания

На несанкционированной акции, которая проходит на Пушкинской площади в центре Москвы в субботу, 23 января, начались задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, правоохранители задерживают тех, кто полностью скрывает свое лицо при помощи масок, шарфов и балаклав, а также протестующих, которые пришли на митинг с плакатами. При этом информации о точном числе задержанных на данный момент нет.

Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждают собравшихся о несогласованном характере акции, а также напоминают о необходимости пользоваться масками и перчатками и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов, призывающих к участию в несанкционированных акциях, запланированных в российских городах на 23 января, могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении митингов 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре.

В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.