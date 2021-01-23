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На незаконные акции на Дальнем Востоке вышли всего несколько сотен человек

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На незаконные акции, организованные на Дальнем Востоке сторонниками Алексея Навального, вышли всего несколько сотен человек. Об этом в субботу, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Так, на площади Ленина в Хабаровске на несанкционированную акцию, которая началась в 12 часов по местному времени (05:00 мск) собрались всего порядка 250 человек. При этом сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали собравшихся о несогласованном характере митинга и призывали их разойтись.

Как передает корреспондент агентства, протестующие отказались повиноваться правоохранителям. В итоге за нарушения были задержаны несколько человек, однако их точное число не сообщается.

Ранее в МВД заявили, что агитаторов могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении акций 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре. В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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