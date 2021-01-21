В МВД пригрозило наказать агитаторов несогласованных акций 23 января

Полицейские готовы к обеспечению порядка на несанкционированных протестах 23 января по всей России. При этом агитаторов могут привлечь к административной ответственности еще до даты проведения мероприятий. Об этом предупредил первый замглавы МВД Александр Горовой, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что сотрудники МВД в различных регионах начали готовиться к акциям, когда о своих планах объявили «некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения».

Горовой уточнил, что у полиции есть все основания, чтобы наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». «Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, статья 10 Федерального закона №54 позволяет нам это делать», — сказал он.