МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России

В МВД не исключают, что, возможно, будут попытки дестабилизировать ситуацию в России по примеру событий в Белоруссии и Киргизии. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой на коллегии ГУ МВД Москвы, передает ТАСС в четверг, 21 января.

По его словам, прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в российской столице, позволяет анализ событий в странах ближнего зарубежья.

«Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы», — заявил Горовой.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны тысячи человек.

В октябре 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. До ноября 2020 года обязанности главы государства исполнял Садыр Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов. 10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны, на которых победил Жапаров.