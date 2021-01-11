Киргизам пообещали «диктатуру закона»

Победитель досрочных выборов президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении установить в стране «диктатуру закона и справедливости». Об этом сообщает «Интерфакс».

Жапаров призвал других кандидатов в президенты к единству и совместной работе. «После полноценного вступления в должность президента намерен советоваться по вопросам развития государства с другими кандидатами в президенты», — пообещал он.

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Политик добавил, что за независимую 30-летнюю историю Киргизии никто не брал на себя ответственность, «преследуя личные корыстные цели». «Пришло время поставить точку клановому правлению в стране. С сегодняшнего дня начинаются шаги по развитию государства», — подчеркнул он.

10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Они прошли при рекордно низкой явке — менее 40 процентов. По результатам ручного подсчета 90,95 процента бюллетеней, Жапаров лидирует с 81,56 процента голосов. Всего в выборах участвовали 17 кандидатов.

В октябре 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в Киргизии, начавшихся после проведения парламентских выборов. Исполняющим его обязанности временно стал Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками митингов.