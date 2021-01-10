Кандидат в президенты Киргизии описал отношения с Россией после выборов

Отношения Киргизии и России на протяжении 30 лет были союзническими, считает кандидат в президенты страны Садыр Жапаров. Его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 10 января.

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«Это наш самый главный стратегический партнер», — оценил Жапаров. В случае победы на выборах он намерен «продолжать это».

10 января в Киргизии проходят досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Жапаров уже проголосовал и заявил, что не знает, каким будет результат выборов.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. До ноября 2020 года обязанности главы государства исполнял Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов.