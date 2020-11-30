Бывшему президенту Киргизии отменили тюремный срок

Дело экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева пересмотрят. Суд отменил тюремный срок в 11 лет и два месяца, назначенный политику в качестве приговора, сообщает ТАСС.

Атамбаев проходит по данному делу как один из обвиняемых.

В ноябре суд также начал пересмотр уголовных дел против экс-президента о массовых беспорядках, начавшихся летом 2019 года во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Бывшему президенту предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти, а также в убийстве его сторонниками спецназовца при сопротивлении. 11 ноября его оставили под стражей.

Атамбаев был незаконно освобожден в начале октября во время погромов в Бишкеке, спровоцированных нарушениями на парламентских выборах 4 октября. Он собирался активно участвовать в протестной деятельности, но не смог этого сделать по состоянию здоровья. 9 октября на политика совершили покушение, а уже на следующий день его снова задержали.

Вместе с экс-президентом из тюрьмы освободили экс-депутата Садыра Жапарова, который отбывал срок за захват заложника во время массовых беспорядков в 2013 году. Почти сразу его назначили новым премьер-министром страны по предложению одной из главных оппозиционных партий. 15 октября после отставки президента Сооронбая Жээнбекова Жапаров стал временно исполняющим главы государства, однако уже через месяц он сложил их. Политик объяснил это планами участвовать в выборах президента, которые назначены на 10 января 2021 года.