На бывшего президента Киргизии совершили покушение

На бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом сообщила его соратница Кулдуз Жолдубаева, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Неизвестный обстрелял машину Атамбаева на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Бывший президент находился в салоне автомобиля, он не пострадал.

Вскоре сам Атамбаев показал своим соратникам следы от пуль на машине, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. «Разве может резина броню пробить?» — спросил он у протестующих.

Ранее 9 октября сообщалось, что на центральной площади Бишкека произошли столкновения между сторонниками оппозиционных партий. Протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. На этом фоне в столице Киргизии был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В Бишкек стягивают войска. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, после чего президент Сооронбай Жээнбеков распустил правительство.