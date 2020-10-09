Атамбаев объявил о третьей революции в Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о начале третьей революции в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Политик сделал это заявление на митинге своих сторонников. Он также попросил прощения у людей за то, что способствовал приходу к власти нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

После этого Атамбаев возглавил колонну, направившуюся к расположенным в центре Бишкека правительственным зданиям. Между тем Госкомитет нацбезопасности республики сообщает, что поступает информация о попытках организовать массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением и создали свой координационный совет.