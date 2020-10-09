В центре Бишкека начались столкновения и стрельба

В центре столицы Киргизии Бишкеке началась стрельба, пишет «Sputnik Киргизия».

По информации издания, на центральной площади сошлись митингующие сторонники оппозиционных партий, между которыми начались столкновения. Протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. Некоторые участники митинга убегают с места происшествия. Столкновения начались между сторонниками и.о. премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с бывшим премьером Омурбеком Бабановым.

Как сообщалось ранее, по приказу президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в столице введен режим ЧП. В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.