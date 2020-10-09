Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в столице республики Бишкеке режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках режима ЧП в город введут войска. Комендантом столицы назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

Также указ предполагает разрешение вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать их передвижение по городу. Власти смогут запретить проведение митингов и выдворять из Бишкека нарушителей общественного порядка.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением и создали свой координационный совет.