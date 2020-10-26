Бывший президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после перевода в СИЗО-1 Бишкека объявил голодовку. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, пишет издание 24.kg.

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По словам юриста, Атамбаева поместили в подвальное помещение, где ранее содержали приговоренных к смертной казни заключенных. В помещении, добавил адвокат, только 26 октября включили отопление. Кроме того, там не работает канализация.

Алмазбека Атамбаева летом 2019 года приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета. Он также был обвиняемым по делу о столкновениях в селе Кой-Таш.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке начались беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат. В ночь на 6 октября Атамбаева освободили. 9 октября он вышел на митинг. На следующий день его задержали.