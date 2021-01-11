В Бишкеке подсчитали все бюллетени с выборов президента Киргизии

В Бишкеке посчитали 100 процентов бюллетеней президентских выборов Киргизии. Победителем стал Садыр Жапаров. Он набрал 52,13 процента голосов жителей столицы, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на ЦИК, итоговая явка на выборах составила 39,75 процента.

Ранее сообщалось, что на пост главы государства претендовало 17 кандидатов. По данным на момент подсчета 98 процентов голосов со всей страны, второе место на президентской гонке занял Адахан Мадумаров.

10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Жапаров также проголосовал и заявил, что не знает, каким будет результат выборов.

В октябре 2020 года президент республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в стране, начавшихся после проведения парламентских выборов. Исполняющим его обязанности временно стал Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками митингов.