Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся

ЦИК Киргизии признал состоявшимся референдум по выбору формы правления страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 (15.00 мск) в голосовании приняли участие 1 178 656 человек или 33,08 процента избирателей.

Ранее кандидат в президенты страны Садыр Жапаров описал отношения с Россией после выборов. По его словам, отношения Киргизии и России на протяжении 30 лет были союзническими, новое руководство страны продолжит эту политику.

10 января в Киргизии проходят досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Жапаров уже проголосовал и заявил, что не знает, каким будет результат выборов.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. До ноября 2020 года обязанности главы государства исполнял Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов.