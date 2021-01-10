В Киргизии назвали лидера на выборах президента

После обработки бюллетеней почти с 98 процентов участков Садыр Жапаров стал лидером на выборах президента Киргизии. Такие данные назвал ЦИК страны, передает ТАСС.

Всего кандидат в лидеры страны набрал более 79 процентов голосов. На пост президента Киргизии претендовали 17 кандидатов.

Согласно предварительным данным, второе место на президентской гонке занял Адахан Мадумаров с результатом в чуть более 6,5 процента голосов. Третьим стал Бабыржан Тольбаев — менее 3 процентов голосов. Остальные кандидаты не набрали и 2 процента.

Ранее кандидат в президенты страны Садыр Жапаров описал отношения с Россией после выборов. По его словам, отношения Киргизии и России на протяжении 30 лет были союзническими, новое руководство страны продолжит эту политику.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. Жапаров уже проголосовал и заявил, что не знает, каким будет результат выборов.