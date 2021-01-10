ЦИК Киргизии назвал предварительного лидера президентских выборов

ЦИК Киргизии назвал Садыра Жапарова предварительным лидером президентских выборов после обработки данных с 51,01 процента участков. Об этом сообщает ТАСС.

За него проголосовали 76,87 процента избирателей. За его ближайшего соперника Адахана Мадумарова отдали чуть больше 6 процентов голосов.

Также сообщалось, что ЦИК Киргизии признал состоявшимся референдум по выбору формы правления страны. За президентскую форму правления проголосовало 74,75 процента избирателей, за парламентскую — 10,14 процента, против двух вариантов — 4,01 процента.

Ранее кандидат в президенты страны Садыр Жапаров описал отношения с Россией после выборов. По его словам, отношения Киргизии и России на протяжении 30 лет были союзническими, новое руководство страны продолжит эту политику.