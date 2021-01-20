Жительницу Белоруссии оштрафовали за белые штаны с красными лампасами

Жительницу белорусского города Гродно задержали и оштрафовали за белые штаны с красными лампасами, пишет «Наша Нiва».

Любовь Сарлай находится в декретном отпуске. В воскресенье, 17 января, она гуляла по городу со своей знакомой. Сзади к ним подбежали омоновцы и предложили пройти в автобус.

«В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала "Жыве Беларусь!". Но милиционер от руки еще составлял объяснительную — там было о цвете брюк, который нарушает общественный порядок», — рассказала Сарлай.

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Женщины провели ночь в изоляторе. На следующий день состоялось судебное заседание по Skype. По словам Сарлай, судья спрашивал, какого цвета были куртка и шарф на ней, а также является ли рисунок на штанах заводским. Женщина сообщила, что носит эти брюки с 2014 года.

У задержанной двое детей, поэтому ее нельзя арестовать. Судья назначил ей штраф в 580 белорусских рублей (более 16 тысяч российских). Ранее Сарлай представала перед судом дважды: после задержания и за фотографию в социальных сетях. Оба раза она была оправдана.

В Белоруссии пять месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Участники акций выходят с бело-красно-белыми флагами. Это полотно было государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. С 1 марта в Белоруссии вводится административная ответственность за использование бело-красно-белой символики.