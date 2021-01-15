В Минске отказались возбуждать дело за разбитые окна с красно-белыми снежинками

Минская милиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за разбитых окон в квартире белорусов, потому что на них были наклеены красно-белые новогодние снежинки, пишет портал Tut.by.

По словам хозяйки квартиры Ирины, инцидент произошел 25 декабря. Семья девушки решила украсить помещение к Новому году и подумала, что снежинки «протестных» цветов не будут считаться агитацией. Ночью неизвестные забросали окна квартиры гайками, жильцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. «В милиции первым делом уточнили, висела ли в окне незарегистрированная символика», — сказала Ирина.

Милиционеры осмотрели место происшествия и уехали, пообещав разобраться. Позже семья получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Силовики посчитали, что вандалы своими действиями «выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага».

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Спустя несколько дней Ирина сумела получить записи с видеокамер во дворе дома: окна разбила неизвестная организованная группа в масках. Ущерб от их действий семья оценила в 270 белорусских рублей (около восьми тысяч российских рублей).

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое знамя, напоминающее флаг Белорусской ССР. Президент Александр Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что он напрямую связан с нацистами.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.