В Белоруссии посадили «мысленно поддержавшего протест» преподавателя

В Минске преподавателя физкультуры Белорусского государственного университета (БГУ) Кирилла Долгорукова посадили на 13 суток за то, что он «мысленно поддерживал протест» на улицах города, пишет Tut.by.

Как рассказал порталу арестованный, инцидент произошел 30 ноября, когда он решил выйти в магазин. В это время в микрорайоне проходили две больших колонны демонстрантов. Позже к месту протеста подъехала милиция и стала жестко задерживать митингующих. «В какой-то момент силовики подбежали и ко мне. Сказали: "Иди сюда", я подошел, меня посадили в автозак», — объяснил преподаватель.

По его словам, милиция составила однотипные протоколы на всех протестующих. Мужчину попросили прочитать документ и пояснить, с чем он не согласен. В ответ на это задержанный указал, что согласен с изложением ситуации лишь частично, так как он «активного участия в марше не принимал, но мысленно поддерживал протестующих».

На следующий день мужчину вызвали в столичный Первомайский районный суд. На заседании белорус не признал свою вину и попытался объясниться в произошедшем. «Выслушав меня, судья сказала: "Следовательно, вы виновны" — и назначила мне 13 суток», — отметил Долгоруков. Его адвокат подал жалобу на это решение, однако она осталась без внимания.

Как отмечает издание, случай преподавателя физкультуры получил резонанс по всей Белоруссии. В социальных сетях стали распространяться мемы на тему «мысленного протеста», а несколько популярных блогеров решили рассказать о случившемся в своих YouTube-каналах.

Ранее житель Минска, поддерживающий президента Белоруссии Александра Лукашенко, решил сдать своих детей в милицию из-за того, что они выкрасили домашние шторы в бело-красно-белый цвет для поддержки протестующих белорусов. Прибывшие силовики расценили поступок домочадцев как одиночный пикет, но позже конфликт удалось уладить.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.