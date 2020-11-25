Минск после обещания Лукашенко начали зачищать от протестной символики

Минск после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко начали зачищать от протестной символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Перед столичными властями поставили задачу навести порядок на улицах.

По информации журналистов, милиции приходится защищать коммунальщиков от нападений. Местные жители рассказали, что иногда на маляров нападают, поэтому они работают под охраной. Кроме того, в столичных дворах их якобы пытаются перекупить за тысячу долларов США.

Ранее Лукашенко объяснил свою позицию по отношению к бело-красно-белому флагу, который использует оппозиция, пообещав убрать «фашистскую символику из нашего общества».

Символом протестов в Белоруссии стал бело-красно-белый флаг (бел. бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ). Массовые акции продолжаются в стране четвертый месяц. Протестующие выступают против насилия со стороны силовиков и официальных результатов президентских выборов.

В 1991-1995 годах бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии. На референдуме 1995-го большинство жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что знамя связано с нацистами.