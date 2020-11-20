Лукашенко пообещал убрать из Белоруссии «фашистский» бело-красно-белый флаг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свою позицию по отношению к бело-красно-белому флагу, который использует оппозиция. Об этом сообщает Telegram-канал ATN_NEWS, связанный с Белтелерадиокомпанией.

По его словам, белорусы еще во время референдума 1995 года определились с государственной символикой.

«Какие ко мне вопросы? Лукашенко портретов под БЧБ-флагами не было, а фашистов — [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера — были. И мы показываем это. (...) Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво», — пообещал президент.

30 октября Лукашенко заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну. По его словам, вся история Белоруссии была соткана из подобных событий, и даже пожестче. Он вспомнил о Великой Отечественной войне, отметив, что тогда «нацмены» стали на сторону «кровавого фашизма», а сегодня «оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость».

Бело-красно-белый флаг (бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ) стал символом протестов в Белоруссии. Массовые акции продолжаются в стране четвертый месяц. Протестующие выступают против насилия со стороны силовиков и официальных результатов президентских выборов.

В 1991-1995 года бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии. На референдуме 1995-го большинство жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что знамя связано с нацистами.