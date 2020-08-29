Белорусские ветераны призвали запретить бело-красно-белый флаг

Брестские ветераны высказались за внесение в список экстремистской символики бело-красно-белого флага, который использует оппозиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на председателя Брестской областной организации ветеранов Валерия Губаренко.

Он рассказал, что крайне негативно относится к этому стягу и его следовало бы запретить.

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«Этот флаг неправильный. Под этим флагом никто не шел на защиту завоеваний народа, суверенитета и безопасности Белоруссии. Это флаг выдуманный, Западом поднятый. Поэтому мы против, чтобы этот флаг развевался над нашей Родиной. Это не наш флаг. Молодые ребята ездят по Бресту с этим флагом — это неправомочно. Я бы категорически запретил по территории Брестской области его развевать», — сказал Губаренко.

По его мнению, в Белоруссии есть один флаг — красно-зеленый с орнаментом. «А все эти флажочки — это бутафория. Я считаю, что они отрицательно воздействуют на умы людей», — резюмировал глава Брестской областной организации ветеранов.

Бело-красно-белый флаг (бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ) стал символом протестов в Белоруссии. Массовые акции продолжаются третью неделю. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы «цветной революции».

Бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. На референдуме 1995-го большинство местных жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что стяг связан с нацистами.