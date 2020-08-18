В Белоруссии завели дело из-за бело-красно-белого флага

В Белоруссии завели уголовное дело из-за замены государственного флага на бело-красно-белый на площади в Гомеле, передает Tut.by.

В Следственном комитете заявили, что 16 августа неизвестные спустили с флагштока красно-зеленое полотно, обмотали его вокруг шеста, а затем скрутили и поместили возле ограждения дворцово-паркового ансамбля.

Дело возбуждено по статье «Надругательство над государственными символами». Сейчас следователи устанавливают личности подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения и допросов свидетелей.

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР.

Участники массовых протестов, которые охватили Белоруссию после выборов 9 августа, используют бело-красно-белый флаг.